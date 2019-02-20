إسطنبول تستضيف مؤتمراً دولياً لتحريك ملف النساء والأطفال المعتقلين بسوريا

انطلقت في مدينة إسطنبول، صباح الأربعاء، فعاليات مؤتمر دولي بعنوان "حتى تحرير آخر طفل وامرأة معتقلة في سوريا".

يشارك بالمؤتمر نحو 110 دولة حول العالم، وتنظمه "حركة الضمير الدولية" (غير حكومية)، بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH).

ويهدف المؤتمر، المنعقد بمنطقة أيوب سلطان في إسطنبول، إلى تحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سوريا، من خلال إيقاظ الضمير العالمي.

وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الثامن من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتخلل فعالياته تظاهرات في العديد من دول العالم لتفعيل قضية المعتقلات من النساء والمعتقلين من الأطفال.

وتشهد سوريا حربا وحشية منذ عام 2011، من قبل نظام بشار الأسد والميليشيات المسلحة الموالية له، ذهب ضحيتها مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، بالإضافة إلى نزوح وهجرة الملايين من مدنهم وقراهم.