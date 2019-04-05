عرب وأتراك يتظاهرون في إسطنبول دعما للقضية الفلسطينية

شارك مئات العرب والأتراك في مظاهرة بمدينة إسطنبول، الجمعة، دعما للقضية الفلسطينية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، والـ43 ليوم الأرض الفلسطيني.

وانطلقت المظاهرة من مسجد الفاتح وسط إسطنبول، بعد صلاة الجمعة، بتنظيم من الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين " فيدار"(غير حكومية).

ورفع المشاركون في المظاهرة علم فلسطين وصورا للمسجد الأقصى، ولافتات تطالب بالتحرك نصرة لفلسطين والمقدسات الإسلامية.

ودعت الجمعية في بيان تلته بالمظاهرة إلى "الوقوف جانب حقوق الشعب الفلسطيني، والتمسك بالثوابت الوطنية".

وثمنت الجمعية "انجازات مسيرات العودة في عامها الأول التي أعادت القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي وألقت الضوء على الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما".

وشددت على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية "القدس والأرض واللاجئين والأسرى".

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، خلال مشاركته بالمظاهرة، إن "القضية الفلسطينية تمر بتحديات كبيرة، في مقدمتها صفقة القرن التي تستهدف شطب القضية الفلسطينية وخلق تكتل يكون الاحتلال طرف رئيسي فيه ضد القضايا العربية والإسلامية".

وأشار في تصريحات للأناضول إلى أن "إسرائيل تحاصر الشعب الفلسطيني في غزة وتهود المقدسات، لذلك جاءت مسيرات العودة لرفض الجرائم الاسرائيلية والتأكيد على الحق الفلسطيني في عودته إلى أرضه".

وأضاف أن "هذه المسيرات نجحت إلى حد كبير في وضع القضية الفلسطينية على الطاولة الدولية".

وقبل نحو عام، انطلقت للمرة الأولى مسيرات "العودة وكسر الحصار" قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.