والي "عنتاب" يدعو السوريين لتعلم التركية وتعليمها لأطفالهم

دعا والي غازي عنتاب التركية، داود غُل، السوريين المقيمين في بلاده إلى تعلم اللغة التركية وتعليمها لأطفالهم، وإلا فلن يتمكنوا من الاندماج في المجتمع.

جاء ذلك في ندوة نظمها منبر الجمعيات السورية في الولاية الاثنين، توجه خلالها غُل للسوريين قائلًا: "ننتظر منكم أولًا حل موضوع اللغة أنتم وأطفالكم، ولن تتمكنوا من الاندماج في المجتمع إذا لم تقوموا بذلك، وثانيًا علموا أبناءكم حرفة، او شجعوهم على اكتساب مهنة".

وأشار إلى أن الحرب ستنتهي يومًا في سوريا وسيعود الجميع، مضيفًا: "يجب أن يكونوا مؤهلين من أجل بناء وطنهم، والإمكانات هنا متاحة من أجل تأهيل الأطفال والشبان بشكل جيد".

ولفت إلى أن الموارد المتاحة ستذهب سدى في حال عدم تحديد الأولويات التي يحتاج إليها السوريون.

من جانبه، أوضح رئيس الحكومة السورية المؤقتة المستقيل (المعارضة) جواد أبو حطب، أن السوريين تعرضوا لهجمات عنيفة جدا من قبل "نظام إرهابي"، وارغموا على ترك بلدهم.

وذكر أن ثلث السوريين غادروا بلدهم، مؤكدًا أن تركيا قدمت لهم دعمًا كبيرًا لهم من النواحي الإنسانية والسياسية والعسكرية.

وشدد أبو حطب أن تركيا أنشأت مدارس ومستشفيات شمالي سوريا، قائلًا: "طلبنا يتمثل بتطوير التعاون، ورؤية الإيجابيات والسلبيات من أجل الوصول إلى مستوى أفضل".

وفي تصريح الشهر الماضي، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده تستضيف 5 ملايين لاجئ بينهم 3.5 ملايين سوري.