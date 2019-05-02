تركيا.. ضبط أكثر من 80 ألف مهاجر غير نظامي في الربع الأول من العام الجاري

أسفرت العمليات الأمنية التي نظمتها السلطات التركية في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية في ضبط 79 ألف مهاجر غير نظامي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية التركية الخميس، إن الإجراءات الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الطرق البحرية والبرية، تحقق نتائج إيجابية.

ووفقا لبيانات المديرية العامة للهجرة بتركيا، شهدت الفترة من 1 يناير/ كانون ثاني إلى 25 إبريل/ نيسان 2019، ضبط 79 ألف واثنين مهاجر غير نظامي في تركيا، بينهم 32 ألف و942 أفغاني، و11 ألف و691 باكستاني، و6 آلاف و432 سوري.

وتظهر تلك البيانات أن عدد المهاجرين غير النظامين الذين تم ضبطهم في أنحاء تركيا، شهد انخفاضا بنسبة 2.44%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض عدد المهاجرين غير النظامين الأفغان الذين تم ضبطهم في تركيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين السوريين الذين تم ضبطهم بنسبة 55%..

وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم من تركيا بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصلت نسبة الارتفاع إلى 79% بين المهاجرين من أصحاب الجنسية الباكستانية، وإلى 70% من أصحاب الجنسية الأفغانية.

وبفضل الإجراءات الأمنية المكثفة انخفض عدد المهاجرين غير النظامين الذين يصلون إلى الأراضي الأوروبية بحرا انطلاقا من تركيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 6 آلاف و864 مهاجرا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي وصل فيها هذا العدد إلى 8 آلاف و332 مهاجرا، لتصل نسبة الانخفاض إلى 17.6%..