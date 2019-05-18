سوريون يعودون من تركيا إلى بلادهم لقضاء رمضان والعيد

بدأ سوريون مقيمون في تركيا، السبت، العودة إلى بلادهم، لقضاء بقية شهر رمضان الكريم وعيد الفطر مع ذويهم.

وأفاد مراسل الأناضول، أن مجموعة من السوريين توافدوا إلى معبر"أونجو بينار" بولاية كليس التركية (جنوب) مقابل معبر "باب السلامة" باعزاز السورية.

وتقوم السلطات التركية في معبر "أونجو بينار" بالإجراءات اللازمة، ويتم تسجيل بيانات الراغبين في التوجه إلى سوريا، ثم السماح لهم بالعبور.

وعقب إتمام الإجراءات القانونية، يدخل المغادرون معبر "باب السلامة" في الجانب السوري، ويتسنى لهم العبور إلى مدن "الباب"، و"جرابلس"، و"أعزاز"، و"عفرين" وقراها، الواقعة ضمن منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" المحررتين من الإرهابيين.

وتتم عملية الخروج عبر الحدود التركية، بعد الحصول على إذن خروج عبر نظام المعلومات والمراجعة الخاص بالسوريين "www.suriyeizin.com".

ويجب على الراغبين في الخروج اصطحاب نسخة من وثيقة التقديم التي يحصل عليها من الموقع بعد ملئها.