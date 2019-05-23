الأميرة الرومانية ماريا تزور مخيم للاجئين السوريين جنوبي تركيا

زارت الأميرة ماريا، إحدى أفراد العائلة الملكية الرومانية، الخميس، مخيما للاجئين السوريين، في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

ورافق الأميرة خلال زيارتها، السفير الروماني في أنقرة غابرييل كاتالين، ومستشار السفارة "لونيل دوميترو"، إضافة إلى بعض المسؤولين.

وكان في استقبال الوفد الروماني، خلال زيارة المخيم الواقع بقضاء "نيزيب"، مدير إدارة الهجرة في الولاية "مراد أطيلا"، وقائد الدرك بالمنطقة "ريزول تشوط".

وفي المخيم، اطلعت الأميرة ماريا، على الخدمات المُقدمة للاجئين السوريين، إضافة إلى زيارتها لأقسام الدراسة المخصصة للأطفال الصغار.

بعد ذلك تابعت عرضا موسيقيا، قدمه الأطفال الصغار، واجتمعت بعائلاتهم، وتبادلت أطراف الحديث معهم.

من جهة أخرى، تفقدت الأميرة، رفقة ممثل منظمة الصحة العالمية في تركيا، بافيل أورسو، مركز التعليم الصحي للمهاجرين، في منطقة "خليلية"، بولاية شانلي أورفة.

وتخللت زيارة الأميرة الرومانية، للمنطقة، التوجه نحو متحف شانلي أورفة لعلم الأثار، و"بحيرة الأسماك"، بالإضافة إلى موقع "كوبيكلي تبه" الأثري.