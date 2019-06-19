تركيا تشكل آلية لدعم العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين

نحو المزيد من الفعاليات في مكافحة الهجرة غير النظامية، أعلنت دائرة الهجرة التركية تشكيل "الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية" للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدان المنشأ.

جاء الإعلان في بيان صادر عن دائرة الهجرة، الأربعاء، بخصوص تشكيل الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية، من خلال إقامة "مراسم توقيع بيان النوايا المشتركة".

وشارك في المراسم كل من مدير عام دائرة الهجرة، "عبد الله أياز"، و مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التركية، السفيرة "خاتون دميرأر" ونائب رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) "رحمن نوردان"، ومدير عام الهلال الأحمر التركي "إبراهيم ألطان".

وأشار البيان أنه خلال المراسم تم إقرار تشكيل "الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية"، بهدف زيادة الفعاليات في مكافحة الهجرة غير النظامية، وضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم واندماجهم من خلال اتباع نهج يركز على حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن إنشاء الآلية الوطنية لدعم العودة الطوعية يهدف لضمان الخروج الآمن للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية في إطار الأسس الطوعية، وبذل الجهود لتحسين رأس المال البشري ومواءمتها مع العودة إلى بلد المنشأ.

جدير بالذكر أن السلطات التركية ضبطت في 2018 أكثر من 268 ألف مهاجر غير نظامي، الأمر الذي أظهر وصول تدفقات الهجرة غير النظامية إلى هذه المستويات العالية، ما خلق الحاجة الماسة لقيام جميع المؤسسات المعنية باتباع نهج مشترك والمساهمة في حل المشكلة.

ومع بدء الأزمة السورية عام 2011 وصلت حركة الهجرة إلى أبعاد عالمية وكانت تركيا من بين الدول الأكثر تضررا من ذلك.