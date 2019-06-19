فريق طبي تركي يجري جراحة قلب ناجحة لطفلة سورية

خضعت طفلة سورية تعيش في مخيم للاجئين في محافظة إدلب في شمال سوريا لعملية جراحية ناجحة في تركيا، إثر إصابتها بمرض قلبي حرج.

آية البالغة من العمر عامين كانت قد لجأت إلى إدلب مع أسرتها هروباً من غارات نظام الأسد الجوية في ريف محافظة حماة.

بعد أن لفتت حالة الطفلة الصغيرة الانتباه الدولي بعد تقارير لوكالة أناضول، تمت دعوة آية إلى ولاية أضنة جنوب تركيا مع والديها وشقيقتها البالغة من العمر 5 سنوات لتلقي العلاج.

وأجريت عملية جراحية للفتاة بعد أن اكتشف أطباء من مستشفى بالجالي، التابع لكلية الطب بجامعة تشوكوروفا، وجود ثقب في قلب الفتاة من خلال تصوير الأوعية.

الدكتور "أوغور غوجن "من قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بجامعة جكوروفا، قال إن الفجوة الموجودة في قلب الفتاة تسبب ارتفاعاً في الضغط في أوعيتها الرئوية، ولا بد من إجراء العملية في أقرب وقت ممكن لأن حالتها كانت حرجة.

شكرًا للهلال الأحمر التركي على دعمهما، قالت أم الطفلة آية: "إنه شعور مختلف تماماً أن أرى طفلتي بخير وأنها قد تعالجت وتعافت".

كما شكر والد آية، "محمد خليل اليوسف"، السلطات التركية التي سخرت كل الوسائل المتاحة لعلاج ابنته.