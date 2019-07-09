نساء سوريات يتعلمن المطبخ التركي لتصبحن طاهيات محترفات مستقبلاً

شاركت 18 سيدة سورية في ورشة لتعليم طبخ الطعام التركي كجزء من مشروع أطلقته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وذلك لزيادة التواصل بين الثقافات.

ويتم تنفيذ المشروع من قبل قسم "المطبخ وفن الطهي" بجامعة إزمير، وذلك بدعم من مديرية الزراعة والغابات في المدينة. وهو يرمي إلى تمكين اللاجئات السوريات من تأسيس حياة جديدة، من خلال تعلم مهنة يكسبن عيشهن منها. كما يضم المشروع سبع نساء تركيات أيضاً.

يتم تدريب النساء على يد طهاة مشهورين، ويتعلمن مقرر الطهي وفق برنامج محدد، حيث يبدأن أولاً بكيفية طبخ الحساء والحلويات التركية التقليدية، ثم ينتقلن إلى تعلم وجبات الطعام التي تضم اللحوم والأسماك والخضروات. ومن المقرر استمرار المشروع على مدى شهرين، حيث ستتمكن النسوة المشاركات بعده من العمل كمتدربات في المطاعم.

"بتول أوزتورك" من جامعة إزمير، قالت في حديثها إلى الصحافة، إن المشروع هو الأول من نوعه في تركيا.

وأوضحت: "هدفنا الأساسي هو توظيف اللاجئات وزيادة الحوار الثقافي بين سكان تركيا واللاجئين. وبفضل هذا المشروع، أصبحت النساء السوريات الآن على معرفة وخبرة بالمطبخ التركي. والمشتركات سعيدات بالفعل لأنهن جزء من هذا المشروع. وسوف يكون لديهن أيضاً فرصة لممارسة ما تعلموه. نحن نسعى أن يعتمدن على أنفسهن في كسب لقمة العيش، دون الحاجة إلى مساعدة أي شخص".