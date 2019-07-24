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وزير الداخلية التركي يستقبل وفدا من "الائتلاف السوري" برئاسة أنس العبدة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 24.07.2019 17:45
آخر تحديث في 24.07.2019 20:04
وزير الداخلية التركي يستقبل وفدا من الائتلاف السوري برئاسة أنس العبدة

استقبل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، وفدًا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، برئاسة أنس العبدة.

وعقد صويلو اجتماعًا مغلقًا مع العبدة والوفد المرافق له، في مكتبه بالعاصمة التركية أنقرة.

وقالت مصادر مطلعة ، إن الاجتماع تناول وضع السوريين الذين تستضيفهم تركيا في إطار الحماية المؤقتة.

وقرر الجانبان تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطقلي، والعبدة، لمتابعة الشؤون المتعلقة بالسوريين.

وأطلع الوزير التركي، العبدة والوفد المرافق له على لوحات فنية رسمها أطفال أتراك وسوريون، معروضة عند مدخل مكتبه.

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