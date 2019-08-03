تركيا تمنح الجنسية لـ92.280 سوري منهم أكثر من 500 طفل

أعلن وزير الداخلية التركي عدد السوريين الذين تم منحهم الجنسية التركية حتى الوقت الراهن قائلاً إنه بلغ 92 ألف و280 شخص.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سليمان صويلو خلال لقائه مندوبي وسائل إعلام في العاصمة أنقرة، الجمعة.

وقال صويلو إن تركيا تستضيف حاليًا 3 ملايين و639 ألف و284 سوري في إطار قانون الحماية المؤقتة.

وأكّد أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استضافتهم تركيا في تاريخها هو 5.7 ملايين، وهذا يتضمن السوريين المقيمين فيها حاليًا أيضًا.

واستطرد: "بالتالي، نحن نعيش في الوقت الراهن أمرًا لم نشهده من قبل".

وبيّن أن عدد الأطفال السوريين بتركيا، الذين هم في سن التعليم، بلغ مليونا و47 ألفا و536 طفلا، وفق بيانات المديرية العامة للتعليم مدى الحياة.

وفيما يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم، قال صويلو إن الاستطلاعات والدراسات أظهرت وجود 65 - 70 في المئة يريدون العودة فور تحقيق الأمن بسوريا.

وتابع: "منحنا الجنسية التركية حتى الآن لـ 92 ألفا و280 سوريا، 47 ألفًا منهم بالغين والبقية أطفال".

وحول إسطنبول، قال صويلو إن عدد السوريين المسجلين فيها هو 547 ألف، وأن التسجيل توقف إلا للحالات الاستثنائية مثل الدراسة وتأسيس عمل ما أو المرض.

وأكّد الوزير التركي أن 7 آلاف سوري جرى تسجيلهم في إسطنبول بناء على الاستثناءات الإنسانية المذكورة منذ مطلع العام الجاري.

واستبعد أن يؤدي الوجود السوري إلى تغيير في التركيبة السكانية لتركيا.