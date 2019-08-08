وزارة الأسرة التركية تكفل رضيعة سورية تُركت على الشريط الحدودي في عمر 3 أشهر

تكفلت وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، برعاية طفلة سورية عثرت عليها منظمة إغاثية بعدما تركت على الشريط الحدودي مع تركيا.

ووفقاً لمعلومات من مسؤولين في مستشفى ترقد به الطفلة منذ 14 شهراً، فإن الوزارة تكفلت برعاية الطفلة، وتهيئة الظروف المناسبة لتعيش فيها حياتها.

واطلع مسؤولون من الوزارة على معلومات حول صحة الطفلة، وبدأوا بالإجراءات الضرورية حيالها.

ومن المنتظر أن تغادر الطفلة المستشفى خلال بضعة أشهر.

ويعتني الكادر الطبي في المستشفى بالرضيعة، ويلبون مختلف احتياجاتها نظرا لعدم وجود أحد من أهلها يعتني بها.

وقبل 14 شهراً، عثر فريق من هيئة الإغاثة الانسانية التركية (İHH)، على طفلة رضيعة عمرها 3 أشهر، على الشريط الحدودي، تعاني مشاكل صحية خُلقية.

وجرى إسعاف الطفلة إلى أحد المشافي في ولاية هطاي الحدودية جنوبي تركيا، حيث شخص الأطباء حالتها.

وتبين أنه لم يكن هناك اتصال بين المريء والمعدة، فخضعت لعملية، وتم تغذيتها من البطن، وإحالتها إلى مشفى خاص في أنقرة، لتقديم رعاية شاملة لها.

وأجريت سلسلة عمليات للرضيعة السورية، من أجل تأمين الاتصال بين المريء والمعدة، في حين لم يكن أحد من أسرتها إلى جانبها.