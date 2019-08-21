تمديد المهلة لمغادرة السوريين غير المسجلين بإسطنبول حتى 30 أكتوبر

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تمديد المهلة الممنوحة للاجئين السوريين غير المسجلين بإسطنبول للعودة إلى الولايات المسجلين بها حتى 30 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها صويلو، مساء الثلاثاء، خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني على شاشة محطة "خبرتورك" التلفزيونية المحلية في تركيا.

كما حذر صويلو من الأكاذيب التي تحاول المعارضة إثارتها لتخويف الأتراك من السوريين، من قبيل أن "السوريين بعد 10 أو 15 عامًا سيمثلون 10% من إجمالي سكان تركيا وأنهم سيغيرون التركيبة السكانية للبلاد"

وأضاف قائلا "كل هذه الأمور تكهنات الهدف منها التخويف ليس أكثر، وهي صورة من العنصرية الخطيرة التي لا تختلف عن عداوة الأجانب في أوروبا، وكذلك ألمانيا".

السوريون والهجرة وأوروبا:

في السياق نفسه، شدد الوزير التركي على أن أزمة الهجرة ليست شأن تركيا وحدها، مشيرًا إلى أن نحو 2000 شخص تقريبًا يتوجهون إلى أوروبا عن طريق اليونان يوميا.



وأضاف قائلًا: "الهجرة ستؤثر على أوروبا بقدر تأثيرها على تركيا"، وحذر: "يقولون لي افتح الأبواب وليذهبوا جميعًا إلى أوروبا. أنا أريد أن أفتح الحدود.. لكن هذه المرة ستكون تركيا مقصدًا للمهاجرين، ثم لا يمكننا فعل شيء كهذا".