بغداد تعلن عودة 93 لاجئاً عراقياً من تركيا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الثلاثاء، عودة 93 لاجئاً عراقياً إلى بلادهم من تركيا.

جاء ذلك في بيان لمدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة، طالب أصغر، أشار فيه إلى أن مكتب الوزارة بتركيا وفّر حافلات أعادت 93 لاجئا عراقيا من الأراضي التركية عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بدهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد.

ولفت إلى أن الوزارة سجلت عودة ألف و229 لاجئا عراقيا من تركيا خلال ثلاثة الأشهر الماضية.

وأكد استمرار التزام الوزارة بإعادة العراقيين من تركيا إلى مناطقهم المحررة مجانا.

وفر آلاف العراقيين إلى خارج بلادهم عندما اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي ثلث مساحة العراق صيف 2014، وتحول مناطقهم إلى ساحة حرب طاحنة على مدى ثلاث سنوات بين مسلحي التنظيم والقوات العراقية.

ووفق أرقام أعلنتها منظمة الهجرة الدولية منتصف العام المنصرم، فإن مليوني عراقي لا يزالون نازحين يقيم معظمهم في مخيمات منتشرة بأرجاء البلاد من أصل 5.8 ملايين تركوا منازلهم في خضم الحرب بين القوات العراقية ومسلحي "داعش" بين عامي 2014 و2017.

ولا يزال النازحون غير قادرين على العودة لمنازلهم رغم مرور أكثر من عام ونصف على انتهاء الحرب التي دمرت آلاف المساكن والبنى التحتية الأساسية لتأمين خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.

وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى نحو 88 مليار دولار على المدى القصير لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.