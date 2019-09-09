خفر السواحل التركي يدحض ادعاءات سوء معاملته لمهاجرين غير شرعيين

نفت قيادة خفر السواحل التركية، الاثنين، ما انتشر من شائعات حول سوء تعامل فرقها مع مهاجرين غير نظاميين في عرض البحر، مؤكدة أنها عارية عن الصحة.

وجاء تصريح قيادة خفر السواحل التركية ردا على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي بأن فرق خفر السواحل التركية داهمت يوم الخامس من سبتمبر الجاري قاربا يقل مهاجرين غير نظاميين، قبالة سواحل ولاية إزمير، بطريقة غير لائقة.

وأوضحت القيادة أن فريقا من خفر السواحل التركية أرادت إيقاف قارب قبالة سواحل منطقة مادرا، وأنها اضطرت لإرسال فريق آخر بعد رفض القارب الاستجابة لتحذيرات الفريق الأول.

وتابعت قيادة خفر السواحل التركية قائلة: "الشخص الذي كان يقود القارب لم يستجب لنداءات التوقف، وواصل مناوراته بشكل يعرض حياة المهاجرين للخطر".

وأردف قائلا: "أحد المهاجرين حاول تفجير الأنابيب المطاطية الموجودة في قارب خفر السواحل التركية بسكين، وعندما فشل في ذلك ألقى السكين في البحر، وقام آخر بطعن جسده بالسكين، وهدد برمي الأطفال في البحر ومنع المهاجرين من الانتقال إلى قارب خفر السواحل".

وأشار البيان إلى أن أحد المهاجرين غير النظاميين أقدم على قطع أسلاك محرك قارب خفر السواحل، ما أدى إلى تعطيل أحد المحركين، وإصابة أحد عناصر خفر السواحل.

وعقب إيقاف القارب، قامت عناصر خفر السواحل بإيقاف محرك ومروحية القارب عبر عصي طويل، الأمر الذي تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، على أنه استخدام للعنف ضد المهاجرين.

وأكدت قيادة خفر السواحل التركية أن ادعاءات استخدام العنف، عارية عن الصحة تمام ولا تعكس الحقيقة، وأنه تم التحكم بقارب المهاجرين بعد انتهاء وقوده.

وأضافت القيادة أن النيابة العامة في منطقة دكيلي بإزمير فتحت تحقيقا بحق المهاجرين الثلاثة الذين شكلوا خطرا على حياة باقي المهاجرين بسبب تصرفاتهم ومحاولتهم عدم تسليم أنفسهم لفرق خفر السواحل.