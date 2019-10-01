العراق: 95 لاجئاً يعودون طوعاً من تركيا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الثلاثاء، عودة 95 لاجئا إلى بلادهم من تركيا خلال الأسبوع الأخير.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس جهاكير، إن "الوزارة مستمرة بتنفيذ برنامجها -العودة الطوعية المجانية الأسبوعية- للاجئين للعراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية".

وأضاف: "قامت ممثليتنا في تركيا بإعادة 95 لاجئا من محافظات صامسون وأنقرة وجروم وكير شهير واسكي شهير وقيرق قلعة في الجمهورية التركية، عبر معبر إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك".

وبين جهاكير أن الوزارة وفرت حافلات تقل اللاجئين إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد التدقيق الأمني.

وأكد استمرار الوزارة بالعمل على نقل جميع العراقيين المتواجدين في تركيا وبشكل دوري (أسبوعيا) وإعادتهم إلى البلاد.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، عودة ألف و449 لاجئا عراقيا إلى بلادهم من تركيا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وحسب إحصاءات رسمية فإن أكثر من 200 ألف لاجئ عراقي يعيشون في تركيا ومشمولون بالمساعدات التي تقدمها أنقرة للاجئين.