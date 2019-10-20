الأقليات الدينية في تركيا تجتمع للدعاء لقوات "نبع السلام"

أقامت أقليات دينية في تركيا، مراسم وطقوساً خاصة للدعاء من أجل القوات المشاركة في عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات بسوريا.

وشارك في مراسم الدعاء التي أقيمت في دير الزعفران، بولاية ماردين (جنوب شرق)، ممثلون عن الجماعات الدينية الرومية والأرمنية واليهودية والآشورية والكلدانية في تركيا.

وردد المشاركون دعوات وابتهالات باللغات التركية، والعربية، والعبرية والسريانية، لنصرة القوات التركية المشاركة في عملية "نبع السلام" ضد التنظيمات الإرهابية، راجين بأن يعم الأمن والاستقرار في البلاد، وأن يعود السوريون من ضحايا الحرب إلى بلادهم سالمين.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال مطران ولايتي ماردين وديار بكر التركيتين، صالبة أوزمان، إنهم اجتمعوا من أجل إعلاء قيم السلام والاستقرار، انطلاقاً من مبادئ عالمية وإنسانية.

وشدد على أهمية السلام من أجل مستقبل معتقدات وثقافات جميع الشعوب.

وتضرع "أوزمان"، إلى الله داعياً بأن يرحم شهداء "نبع السلام"، ويشفي جرحاهم.

وأعرب عن أمله في أن تساهم العملية التركية في نشر السلام والاستقرار في سائر أنحاء الشرق الأوسط وبالأخص في سوريا.

كما تخللت المراسم قراءة رسائل الدعم لقادة جماعات الكلدانيين اليونانيين، والأرمن والموسويين.

وتابع مراسم الدعاء كل من والي ماردين، مصطفى يامان، ومفتي الولاية إسماعيل تشتشك، ورئيس جامعة أرطوقول البروفسور إبراهيم أوزاوشار، ومدير أمن الولاية هاقان جتينقايا.