بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبميزانية تبلغ 50 مليون يورو، أقيم في المدينة التكنولوجية بمدينة أضنة فعالية للابتكار والتطوير التكنولوجي، بمشاركة عشرات الشباب السوريين والأتراك برفقة مرشدين، وأكثر من 300 مقاول.

وتأتي الفعالية ضمن إطار "مشروع السوق المرنة في تركيا" الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقب الأزمة السورية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

وشهدت الفعالية منافسة بين الفرق المشاركة، وانتهت بتقديم 68 فكرة عمل مبتكرة.

منافسة الفرق المشاركة استمرت لـ 54 ساعة، وشملت مجالات مختلفة في الابتكار التكنولوجي، وعرضوا أعمالهم في الختام على لجنة التحكيم.

ونال الفائزون بالمراتب الـ 3 الأولى، أجهزة حواسيب وألواح ذكية، إلى جانب استمرار تقديم الدعم لهم من قبل مؤسسات حكومية وخاصة في تركيا، خلال مشوارهم الابتكاري لاحقاً.

ويستهدف "مشروع السوق المرنة في تركيا"، تعزيز المتانة الاقتصادية والاجتماعية بين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في تركيا.



يستمر المشروع لمدة عامين، ومن المقرر أن يوفر فرص عمل لسوريين وأتراك في 11 ولاية تركية.