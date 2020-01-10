قصص نجاح وإنجازات غذائية للأتراك خارج بلادهم

طارت شهرة الكثير من الطهاة ورجال الأعمال الأتراك في جميع أنحاء العالم وحققوا قصص نجاح وابتكارات المميزة في عالم الطهي والمنتجات الغذائية الفريدة، التي غزت الأسواق الأمريكية والأوروبية كمنتجات الألبان غير حيوانية الخالية من الغلوتين، والدجاج المحضر بطرق جديدة وغيرها من قصص النجاح الفردية والعائلية التي ترافقت مع شهرة المنتجات حيناً وشهرة المطاعم أحياناً أخرى.

قبل عقد من الزمن اشتهرت ألبان "تشوباني" وصارت علامة معروفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث قام مؤسس الشركة التركي "حمدي أولوكايا"، بتقديم مجموعة فريدة من لبن الزبادي إلى العالم الغربي. والشركة رائدة في مجال الزبادي في الولايات المتحدة وحاملة لقب "شركة العام" عن سنة 2019 وتدعم خُمس حصة السوق الأمريكي؛ وقد أعلنت مؤخراً عن مجموعة جديدة من الألبان المحضرة من الشوفان. وهي منتجات نباتية خالية من الغلوتين. وأطلقت شركة "تشوباني" حليب الشوفان الجديد بأربعة نكهات مختلفة منها الكريمة والفانيليا والشوكولاته، بالإضافة إلى أربعة نكهات من زبادي الشوفان منها الرمان والتوت الأزرق والخوخ.

وقد أخذت منتجات الشوفان تحظى بتفوق على نظيراتها من بدائل الألبان مثل جوز الهند واللوز وفول الصويا والكاجو، لكونها تحمل قيمة غذائية أعلى بالإضافة إلى أسعارها المعقولة وانتشارها الواسع. ومن المقرر أن تقوم شركة "تشوباني" قريباً بتقديم منتجات مجففة من ألبان الشوفان بعد دخولها إلى سوق طعام الأطفال في وقت سابق من هذا العام بمنتجات تحتوي على زبدة الجوز، وخط طعام أطفال متكامل يحمل اسم Gimmies.

نشأ "حمدي أولوكايا" في أسرة عملت في صناعة الألبان في ولاية "إرزينجان" التركية، وقد ذهب بداية إلى الولايات المتحدة عام 1994 لتعلم اللغة الانكليزية. وخلال مسيرته العملية حصد بالإضافة إلى الخبرة والنجاح، محبة واحترام العاملين لديه بسبب الدعم الذي يقدمه لهم مثل منح 2000 من موظفيه حصة ملكية في الشركة، بعد وصول مبيعاتها إلى مستوى معين. كما يقدم دروساً في اللغة الإنجليزية للعاملين الذين يشكل اللاجئون والمهاجرون نسبة 30% منهم. وفي الوقت نفسه، يقدم "أولوكايا" الدعم في تركيا لأصحاب المشاريع وأصحاب الشركات الناشئة والشباب من خلال برنامجه المسمى "HUG".

"حقي أقدينيز" التركي يبتكر دجاجاً مقلياً فريداً بعد بيتزا "شامبيون":

إذا كنت لا تعرف من هو أشهر محضري البيتزا في الجانب الشرقي من مانهاتن/نيويورك، فقد حان الوقت للتعرف على "حقي أقدينيز" التركي الماهر ورائد ماركة البيتزا ذائعة الصيت "شامبيون"، ومؤسس سبعة مطاعم بيتزا في نيويورك. لكن بدايته ونجاحه لم يتحققا بسهولة. فبعد انتقاله من قريته النائية في ولاية "ديار بكر" جنوب تركيا، هاجر "أقدينيز" لأول مرة إلى كندا في سن مبكرة، ومنها انتقل إلى نيويورك عام 2001، لتحقيق حلمه بالعيش في أمريكا. وبعد خمس سنوات من التشرد والعمل المؤقت في وظائف بائسة، تمكن من فتح أول مطعم "شامبيون" بيتزا، ثم أتبعه بسبعة مطاعم بيتزا في نيويورك، مما جعل اسم "تشامبيون" بيتزا علامة تجارية للمطاعم ولصاحبها أيضاً. إذ حصل على 3.5 مليون متابع على الانستغرام. وحصل العام الماضي على جائزة "Beacon" بالإضافة إلى 12 جائزة أخرى، اثنتان منها نالهما من حاكم نيويورك "أندرو كومو" لقصة نجاحه المؤثرة كمهاجر. وفي الشهر الماضي، استشهدت مجلة "فوربس" بقصة نجاح "حقي أقدينيز" باعتبارها واحدة من قصص الهجرة الأكثر إلهاماً. وإلى جانب مطاعم "شامبيون" بيتزا الشهيرة، التي زارها عدد من مشاهير هوليوود، يحظى "أقدينيز" بشعبية كبيرة بسبب أعماله الخيرية من إطعام ودعم مجتمع المشردين في نيويورك، وتقديمه المساعدة للمحتاجين، مثل تعاونه مع مغني الراب الأمريكي "جاي زي" لإرسال شاحنتين تحملان الإمدادات إلى بورتوريكو، بعد أن ضرب البلاد إعصار ماريا عام 2017 . وقد ظهر "أكدينيز" مراراً في البرامج التلفزيونية والإذاعية، وانتشرت أخباره في الصحف والمجلات، ومن المتوقع أن يتم تصوير فيلم وثائقي عن قصته قريباً.

وفي أحدث مشروع له، دخل "أقدينيز" عالم الدجاج المقلي من خلال افتتاح مطاعم "كلاكس" حيث وضع لمسته الخاصة في وجبة "مخروط الدجاج". وهي وجبة من الدجاج المقلي والتوابل يتم تقديمها في مخروط من الفانيليا أو الشوكولا لمحبي المغامرات. أما الزبائن التقليديون فيمكنهم تناول أجنحة الدجاج والشطائر العادية.

"سيلين كاظم" تستعد لافتتاح مخبز "أوكلافا" في لندن يوم 21 يناير:

تقدم "سيلين كاظم" القبرصية التركية، المولودة في بريطانيا، المأكولات التركية المبتكرة في لندن من خلال سلسلة مطاعمها "أوكلافا" التي تمنح الزائرين البريطانيين والسياح فرصة تذوق المأكولات التركية القبرصية وكذلك طبق المعكرونة التركية الأشهر "مانتي" وأصله من مطبخ "قيصري". وتستعد "كاظم" في 21 يناير مع شريكتها "لورا كريستين"، لافتتاح مخبز "أوكلافا" الذي يقدم الحلويات القبرصية التركية والإفطار التركي التقليدي وأطباق لذيذة أخرى. وقد نالت "سيلين كاظم" شهرةً استثنائية في بريطانيا كمعدة طعام، بسبب فوزها مؤخراً في برنامج "أفضل طعام بريطاني" الذي يعرض على القناة الثانية لمحطة "بي بي سي". وذلك بعد إصدار كتاب الطبخ الخاص بها الذي يحمل اسم "أوكلافا" عام 2017.