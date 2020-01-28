أمينة أردوغان تفتتح مسجدا ومدرسة في غامبيا

افتتحت السيدة الأولى أمينة أردوغان يوم الاثنين مسجداً تم تجديده في قرية "كيمبوجاي المدينة" ومدرسة "عمر بن الخطاب" في دولة غامبيا، في غرب إفريقيا، وذلك على هامش مرافقتها للرئيس رجب طيب أردوغان في جولته الإفريقية.

وكانت وكالة التعاون الإنمائي التركية "تيكا" قامت بترميم وتجهيز المسجد والمدرسة في غامبيا. وقالت السيدة أردوغان في حفل الافتتاح إن الزيارات المتبادلة بين تركيا وغامبيا من شأنها أن تقوي صداقتهما الثنائية.

وأكدت أن أكثر الاستثمارات فائدة وأعلاها مردوداً هي تلك التي تستهدف قطاع الشباب والتعليم، مضيفة أن مدرسة "عمر بن الخطاب" التي يتم فيها التعليم باللغتين الإنجليزية والعربية، ستوفر الأمل لمستقبل العديد من الأطفال الغامبيين.

وقالت إن تركيا تمد يد الصداقة نحو شعوب إفريقيا منذ زمن طويل، مضيفة: "يمكن أن يكون القرن الحادي والعشرين مختلفاً جداً بالنسبة لأفريقيا. والخطوة الأولى نحو ذلك هي التعليم".

وقالت إن إفريقيا يمكنها إعادة بناء نفسها بثرواتها الطبيعية وخلفيتها الثقافية وشعبها الفريد.

يذكر أن وكالة التعاون الإنمائي التركية "تيكا" تأسست عام 1992. وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن تنفيذ التنمية التعاونية خارج تركيا.