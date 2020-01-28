محمود السوري: أتشرف بالجنسية التركية وهذا ما أطلبه من تركيا

أعرب الشاب السوري محمود العثمان الذي أنقذ سيدة تركية وزوجها في الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ جنوب شرق تركيا، عن اعتزازه بالحصول على الجنسية التركية، متوجهاً بالشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أمر بمنحه الجنسية.

وبات العثمان يُعرف في ألازيغ وعموم تركيا، بالبطل الذي أنقذ شخصين من تحت أنقاض الزلزال، فيسأله كل من يلتقي به "هل أنت البطل الذي ظهر في الزلزال؟".

وقال الشاب السوري: "ما فعلته عقب الزلزال واجب إنساني والهدف هو إرضاء الله عز وجل".

وأردف قائلا: "ربما ستحل الأزمات التي تعترضني في تركيا مع حصولي على الجنسية، لكن لي طلب لدى سلطات هذا البلد، يوجد في سوريا الكثيرون ممّن ينتظرون الدواء، أرجو من تركيا توفير احتياجاتهم".

وتابع قائلا: "لا أسعى لأن أكون مشهورا أو تأتيني المساعدات، وما فعلته واجب إنساني يقع على عاتق الجميع، منزلنا تضرر أيضا من الزلزال، لكنني لا أستطيع الخروج منه، ولا أود ترك هذا المنزل لكن إن اضطررت لذلك فسأفعل".

وأمس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السلطات المعنية ستمنح الجنسية لمحمود العثمان وأسرته، مبينا أنه يدرس في تركيا ويتقن لغتها.

وفي وقت سابق اليوم، صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن المديرية العامة للنفوس والمواطنة، بدأت إجراءات منح الجنسية التركية للشاب السوري محمود العثمان الذي أنقذ سيدة وزوجها من تحت أنقاض زلزال ألازيغ.

وتصدر الشاب السوري محمود العثمان، حديث الشارع التركي بعد انتشار مقطع فيديو للسيدة التركية دوردانه أيدن، وهي تروي البطولة التي أظهرها محمود لإنقاذها هي وزوجها من تحت أنقاض منزلهما في حي "سورسورو" دون أن يكترث للجروح التي أصابت يديه.