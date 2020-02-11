المنح الدراسية التركية تستقطب اهتماماً متزايداً من الطلاب الأجانب

أصبحت تركيا بفضل برنامج المنح الدراسية الذي تموله الحكومة، من أولى الوجهات التي يقصدها الطلاب من دول العالم والباحثون الأكاديميون الذين يرغبون بتلقي التعليم العالي في جميع المستويات الأكاديمية، وكذلك بالحصول على فرص البحث العلمي وتعلم اللغات.

ويعد برنامج "المنح الدراسية في تركيا" المصمم خصيصاً للطلاب والباحثين الدوليين، بوابة التعليم في البلاد من خلال الخدمات الشاملة التي يقدمها، والتي تتجاوز التعليم الجامعي بمراحله المختلفة لتصل إلى تعليم البرامج واللغات أيضاً.

وقد أكد "عبد الله إران"، رئيس إدارة الأتراك والمجتمعات ذات الصلة في الخارج، المسؤولة عن توزيع المنح الدراسية، إن اهتمام الطلاب بالمنحة يزداد في كل عام. وقال: "عام 2012، تلقى برنامج المنح الدراسية في تركيا 42000 طلب، بينما وصل الرقم في العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 146.600 طلب من 167 دولة مختلفة. وفي هذا العام، نهدف إلى تسجيل رقم قياسي جديد أيضاً".

وتقدم الحكومة حوالي 5000 منحة دراسية كل عام، بما في ذلك شهادة البكالوريوس بدوام كامل، والماجستير والدكتوراه. وكذلك برامج قصيرة الأجل مثل منح البحوث العلمية وبرامج ثقافية تشمل تعلم اللغات. وبالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه المنح الدراسية، أشار "إران" إلى أن هذا يرجع إلى مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج التي تغطيها المنحة بقوله: "إنه برنامج شامل يغطي تكلفة الرسوم الدراسية، والراتب الشهري، والإقامة، والنفقات الصحية، وتذاكر الطيران ذهابا وإيابا ودورة اللغة التركية لمدة عام لجميع الطلاب. وبالتالي، فهو واحد من أكثر البرامج شمولية في العالم".

يعد برنامج المنح الدراسية منافساً وقائماً على الجدارة، فهو لا يؤخذ التميز الأكاديمي للمرشحين بعين الاعتبار فحسب، بل تؤخذ المزيد من المؤهلات الإضافية من خارج المناهج الدراسية أيضاً. ويمنح جميع الفائزين بالمنحة دورة للغة التركية مجانية لمدة عام، بغض النظر عن نوع البرنامج الذي يدرسونه والخلفية الأكاديمية التي يتمتعون بها، ليحصل الطلاب على فرصة للتعرف على الثقافة التركية مع مجموعة متنوعة من الرحلات والبرامج المقدمة في عامهم الأول.

يهدف البرنامج إلى تعزيز علاقات تركيا مع الدول الأخرى في مجالات التعليم العالي والثقافة. ومن المفترض أن يصبح الطلاب الفائزون هذا العام، جزءاً من عائلة كبيرة تضم 16.000 طالباً مستفيداً من المنحة الدراسية و 170.000 طالباً دولياً في تركيا. كما يصبح الطلاب بعد تخرجهم، أعضاءاً في شبكة الخريجين من تركيا التي تضم حوالي 150.000 خريج من أكثر من 156 دولة.

ويقدم برنامج "المنح الدراسية في تركيا"، للطلاب أنشطة تتعلق بالفنون والثقافة والتاريخ والرياضة وبرامج التدريب، بهدف توفير تجربة تعليمية شاملة. كما أنه يضعهم على تواصل دائم مع الأكاديميين والمؤسسات والمنظمات العاملة في مجالات تخصصهم ويقدم لهم خدمات الاستشارة الأكاديمية طوال فترة الدراسة.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 20 فبراير 2020. ويمكن تقديم الطلبات مجاناً عبر الإنترنت من خلال نظام التقديم لبرنامج المنح الدراسية، على الموقع الالكتروني

https://www.turkiyeburslari.gov.tr