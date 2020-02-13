اهتمام عال ببرنامج المنح التركية في السودان

نظمت جمعية السودانيين خريجي الجامعات والمعاهد التركية، مساء الأربعاء، محاضرة خصصتها للتعريف بالمنح الدراسية الجامعية في تركيا، بمشاركة العشرات من الطلاب السودانيين.

أقيمت المحاضرة في معهد "يونس أمره" الثقافي التركي، في العاصمة الخرطوم بمشاركة العشرات من الطلاب السودانيين وأسر سودانية ترغب بالتحاق أبنائها بالجامعات التركية.

وقدم الأمين العام لجمعية السودانيين خريجي الجامعات والمعاهد التركية، ياسر داؤود‎، عرضًا تعريفيًا عن الجامعات التركية وفرص ومميزات الدراسة فيها.

وقال عضو الجمعية، طارق نور، إن الغرض من المحاضرة هو التعريف بالمنح الدراسية في الجامعات التركية، وطبيعة الحياة في تركيا.

وأضاف نور أن العام الحالي يشهد إقبالا متزايدا من الطلاب السودانيين الراغبين بالحصول على منح في جامعات تركية.

وقالت ريان عبد الغفار، طالبة سودانية، إنها قدمت طلبًا للحصول على منحة في الجامعات التركية، العام الحالي، لدرجة الماجستير.

وأضافت أن البيئة والثقافة التركية هي التي شجعتها على التقديم للمنحة.

محمد على الحاج، طالب، قال إنه قدم للحصول على منحة تركية لدرجة الدكتوراه.

وأوضح أنه اختار الدراسة في تركيا لأنها دولة متقدمة وجامعاتها ذات مستويات عالية.