مهاجرون يتدفقون إلى أدرنة وسواحل بحر إيجه قاصدين العبور إلى أوروبا

بدأ مهاجرون بالتدفق على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، وسواحل بحر إيجة بولاية جناق قلعة غربي البلاد عقب الأنباء التي قالت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.

ومنذ ساعات الليل، توجه عشرات المهاجرين غير النظاميين، إلى أدرنة، ومن ثم بدأوا السير نحو المناطق الحدودية.

وسار المهاجرون على شكل مجموعات وبينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية، انطلاقا من أماكن مختلفة في الولاية.

وشهد تدفق المهاجرين ازديادا ملحوظا في ساعات الصباح، الجمعة، قادمين بالحافلات وسيارات الأجرة.

وبدأ المهاجرون التوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية عقب تداول أخبار بأنّ تركيا لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أنّ متحدث "العدالة والتنمية" التركي عمر تشليك صرح، فجر الجمعة، أنّ سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين.