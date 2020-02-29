37 ألف مهاجر يغادرون الحدود التركية نحو أوروبا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن 36 ألفا و776 مهاجرا غادروا ولاية أدرنة شمال غربي البلاد باتجاه أوروبا، حتى مساء السبت.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

ومساء الخميس، بدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا وسواحل بحر إيجة بولاية جناق قلعة غربي تركيا عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعوق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

هذا وتشهد جزيرة ميديلي اليونانية استمرارًا في تدفق المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا هربًا من الحروب والاضطرابات الداخلية في بلدانهم.

وجرى نقل المهاجرين إلى مخيم موريا في ميديلي للقيام بإجراءات التسجيل.

والجمعة، وصل 69 مهاجرا إلى سواحل ميديلي على متن زورقين مطاطيين.

ومخيم موريا في جزيرة ميديلي، يضم نحو 19 ألف لاجئ، بينما يبلغ قدرته الاستيعابية 3 آلاف لاجئ فقط.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى عدة نقاط في الحدود التركية المؤدية إلى أوروبا عقب تداول أخبار بأن السلطات التركية لن تعوق حركتهم.من جانبها، أعلنت اليونان أنها منعت 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها "بشكل غير قانوني"