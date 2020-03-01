آلاف المهاجرين يجتازون نهر مريج الفاصل بين تركيا واليونان

عبرت أعداد كبيرة من المهاجرين، الأحد، من ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، إلى أراضي اليونان، قاصدين أوروبا.

وذكر مراسل الأناضول أن آلاف المهاجرين عبروا نهر مريج (إفروس) الفاصل بين البلدين، باستخدام القوارب الخشبية والمطاطية، خلال اليومين الأخيرين.

ويحمل المهاجرون، أثناء محاولاتهم العبور إلى أوروبا، من مختلف المناطق الحدودية، أمتعة شخصية قليلة، لكي يتمكنوا من العبور بسهولة.

وتقوم قوات الأمن اليونانية، بين الفينة والأخرى، باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المهاجرين المجتمعين على طول النهر.

وفي وقت سابق، صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من أدرنة باتجاه أوروبا بلغ أكثر من 76 ألفا حتى صباح الأحد.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداءً من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

عبرت أعداد كبيرة من المهاجرين، الأحد، من ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، إلى أراضي اليونان، قاصدين أوروبا.

وذكر مراسل الأناضول أن آلاف المهاجرين عبروا نهر مريج (إفروس) الفاصل بين البلدين، باستخدام القوارب الخشبية والمطاطية، خلال اليومين الأخيرين.

ويحمل المهاجرون، أثناء محاولاتهم العبور إلى أوروبا، من مختلف المناطق الحدودية، أمتعة شخصية قليلة، لكي يتمكنوا من العبور بسهولة.

وتقوم قوات الأمن اليونانية، بين الفينة والأخرى، باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المهاجرين المجتمعين على طول النهر.

وفي وقت سابق، صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من أدرنة باتجاه أوروبا بلغ أكثر من 76 ألفا حتى صباح الأحد.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداءً من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.