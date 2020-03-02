تركيا تدعو اليونان للتعامل مع اللاجئين بشكل يليق بقيم حقوق الإنسان

دعا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السلطات اليونانية إلى التعامل مع اللاجئين بشكل يليق بقيم حقوق الإنسان.

وأوضح صويلو، أن على السلطات اليونانية تقييم طلبات اللجوء للمهاجرين المحتشدين على حدودها، وتوفير الحماية اللازمة لمن يتوجب حمايتهم.

وانتقد صويلو تجاهل الاتحاد الاوروبي ما يحدث في سوريا منذ بدء الأزمة فيها، مبينا أن الاتحاد انتبه لخطورة الوضع في هذا البلد عقب موجات الهجرة التي بدأت تتوافد من سوريا اعتبارا من عام 2015.

وأضاف أن تركيا قدمت منذ بداية الأزمة السورية، مثالا يحتذى به في كيفية إدارة شؤون اللاجئين والمهاجرين، مبينا أن تركيا ما زالت تستضيف 4 ملايين لاجئ في أراضيها، بينهم 3.6 مليون سوري.

وأكد أن بلاده تواصل تقديم الدعم اللازم للسوريين القاطنين في المناطق التي تحررت من الإرهابيين عبر عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وأشار أيضا إلى أن تركيا بمؤسساتها الحكومية ومنظماتها المدنية، تواصل تقديم المساعدات لنحو 1.5 مليون سوري يعيشون حاليا قرب الحدود التركية بمحافظة إدلب.

وأمس الأحد، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد المهاجرين الذين غادروا من ولاية أدرنة شمال غرب البلاد باتجاه أوروبا، بلغ 100 ألف و577 مهاجرا.

والسبت، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.