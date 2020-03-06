وزير الداخلية التركي: 142 ألف طالب لجوء عبروا إلى اليونان

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من ولاية أدرنة (شمال غرب) تجاوز 142 ألف شخص، حتى ظهر الجمعة.

وأضاف في تغريدة على تويتر : "حتى الساعة 12.10 وصل عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من أدرنة إلى 142 ألفا و175 شخصًا".

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، الخميس 27 فبراير/ شباط الفائت، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.