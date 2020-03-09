قصة نجاح لاجئ سوري في تركيا

نجح البيطري السوري سعدين السهو (39 عاماً)، في تحويل تجربة لجوئه وما عاناه خلالها إلى مشروع نجاح في ولاية شانلي أورفة حيث استقر به المقام في جنوب تركيا، وبات يمتلك مزرعة للحيوانات تنتج يومياً أكثر من 200 كيلو غرام من الحليب.

فقد اضطر الطبيب البيطري السوري لترك دياره في محافظة دير الزور السورية، واللجوء إلى تركيا قبل 5 أعوام.

عمل السهو" وهو أب لـ 3 أولاد، في مجالات مختلفة لتأمين لقمة العيش لأسرته، إلى أن شرع في نهاية المطاف، بالعمل في مجال الثروة الحيوانية، مستأجرا مزرعة لتربية الحيوانات.

وعقب التقدم الذي أحرزه في عمله، عمد إلى توسيع مزرعته، ليصل أعداد الحيوانات فيه إلى 22 بقرة، تنتج يومياً قرابة 225 كيلو غرام من الحليب.

وإلى جانب تأمينه لقمة العيش لأسرته، ساهم "السهو" في توفير فرصة عمل لأسرة سورية أخرى.

وفي حديثه للأناضول، قال سعدين السهو، إنه اضطر للجوء إلى تركيا بسبب الحرب الدائرة في بلاده.

وأضاف أنه استأجر مزرعته الحالية لـ 5 سنوات، بقي منها 4 سنوات.

وأشار إلى اعتزامه زيادة أعداد الحيوانات في المزرعة خلال المرحلة المقبلة.