أكثر من ألف جزائري عالقون في مطار إسطنبول

قالت الشركة المشغلة لمطار اسطنبول الثلاثاء إن أكثر من ألف جزائري لا يزالون عالقين في المطار بعد انتشار فيروس كورونا، فيما دعت أنقرة الجزائر إلى السماح للطائرات بإعادتهم.

ولم يتمكن هؤلاء من العودة لأن الجزائر لم تسمح لهم بذلك، بحسب شركة "اي جي ايه" لتشغيل المطار.

وقالت الشركة في بيان على تويتر: "نحاول نحن عبر اي جي ايه والهلال الأحمر التركي، والخطوط التركية وشركة هافاس للحافلات، تلبية الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية لأكثر من ألف زائر جزائري على مدى عدة أيام حتى الآن".

وأضافت أن "الحكومة التركية تبذل جهوداً منذ أسبوع لإقناع الحكومة الجزائرية بالسماح بهبوط الطائرات التي تحمل" الجزائريين العالقين.

والاثنين أعلنت الجزائر ان حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 بلغت 201 أما حصيلة الوفيات فبلغت 17