السلطات التركية تنقل أجانب عالقين في مطار إسطنبول إلى مساكن طلابية

نقلت السلطات التركية عددا من المسافرين الأجانب العالقين في مطار اسطنبول الدولي بسبب وقف حركة الطيران نتيجة تفشي فيروس كورونا، إلى مساكن طلابية في ولاية قره بوك.

وبحسب وكالة الأناضول فإن العالقين في مطار إسطنبول والبالغ عددهم ألفا و500 أجنبي مواطنون يحملون جنسيات الأردن والجزائر وتونس.

وأشار إلى أنه تم نقل الأجانب إلى المساكن الطلابية في ولاية قره بوك، عبر حافلات.

وأصبح مئات الجزائريين ومواطنين من جنسيات أخرى عالقين في مطار إسطنبول منذ أكثر من أسبوع، بعدما فشلوا في الحصول على إذن من سلطات بلدانهم للعودة إلى ديارهم.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.