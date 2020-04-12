أردوغان يهنئ مواطنيه المسيحيين بعيد الفصح

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مواطنيه المسيحيين بحلول عيد الفصح.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان، بمناسبة حلول العيد، وفق بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن شكره للمواطنين المسيحيين الذين دعموا حملة التضامن الوطني، في مواجهة تبعات فيروس كورونا.

ولفت إلى أن "حملة التضامن الوطني، أثبتت مرة أخرى أنه لا توجد عقبة لا يمكننا التغلب عليها بدعم وقوة أمتنا".

وأكد الرئيس التركي أن "ثقافة العيش المشترك المتنامية في الأناضول ستكون اليوم كما في الماضي مصدرا للسلام والأخوة، وأهم قوة تنقلنا إلى المستقبل المشرق".

وقال: "آمل أن تشكل جهودنا للحفاظ على العيش المشترك بين مختلف الأديان والطوائف، ولممارسة المواطنين معتقداتهم بحرية، مثالا يحتذى للعالم بأسره".

وأضاف أردوغان : "إننا أبناء حضارة عريقة ترى الاختلافات على أنها ثراء، قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمحبة، ونولي أهمية كبيرة لممارسة جميع المواطنين دينهم وثقافاتهم وتقاليدهم بحرية، بغض النظر عن المعتقد والدين والطائفة والعرق الذي ينتسبون إليه".

وأوضح أردوغان أن بلاده تواصل توظيف كافة جهودها، حتى يتمكن المواطنون المسيحيون "الذين نشاطرهم المصير المشترك في الأفراح والأتراح منذ قرون طويلة"، من ممارسة شعائر دينهم بحرية.

واستشهد بخطوات بلاده للحفاظ على الأماكن المقدسة للمسيحيين في تركيا، كترميم كنيسة "آق دامار" التي يمتد تاريخها إلى ألف عام، وإعادة فتح كنيسة "دمير" في إسطنبول عام 2018 بعد ترميمها، وحل مشكلة الممتلكات غير المنقولة للمواطنين السريان، بينها كنائس وأديرة، إلى جانب وضع حجر أساس أول كنيسة سريانية في تاريخ الجمهورية التركية، العام الماضي.