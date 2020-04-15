الطلاب الأجانب في تركيا يساعدون في الكفاح ضد كوفيد-19

حرصاً منهم على المشاركة في المعركة ضد الوباء القاتل، يقوم الطلاب الأجانب في بورصة غرب تركيا، بإنتاج أقنعة للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون لاحتواء تفشي كوفيد-19.

فقد تطوع الطلاب في مدرسة الأئمة والخطباء الدولية في بورصة، التي تضم 230 طالباً أجنبياً من 70 دولة، في ورشة عمل المدرسة لإنتاج أقنعة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد.

وقال "محمد تركمان" مدير المدرسة لوكالة أناضول، إن غالبية الطلاب الأجانب ما زالوا يقيمون في السكن الطلابي ضمن قواعد التباعد الاجتماعي. ويقوم العاملون في المدرسة بتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف: "نقدم لطلابنا نظام التعليم عن بعد كي لا يتأثر مسارهم التعليمي. وبما أن الوباء انتشر في جميع أنحاء العالم، فقد قرر الطلاب البقاء في تركيا وعدم العودة إلى بلدانهم".

وقال "تركمان" إن قيام الطلاب بشيء مفيد يجعلهم سعداء. وبالرغم من أن كمية إنتاجهم ليست كبيرة، لكن شعورهم بالمشاركة مهم في هذه الأوقات الصعبة.

وقال "محمد إينيس"، وهو طالب باكستاني في الصف الحادي عشر: "لطالما ساعدتنا تركيا وقدمت الدعم لنا ونحن أيضاً نريد أن نظهر امتناننا لها".

كما قال "عبد الرحمن باه" وهو طالب من غينيا إن الدراسة في تركيا تمثل فرصة عظيمة له. وأضاف: "نعمل في وقت فراغنا على إنتاج أقنعة واقية لدعم الأطباء".

كذلك "يونس ماميدوف" وهو طالب من أذربيجان يدرس في الصف الحادي عشر، قال إن الكثير من الناس فقدوا أرواحهم بسبب كوفيد-19، لذلك أردنا تقديم مساهمة صغيرة في مكافحة تفشي المرض في البلد الذي رعانا واستضافنا.