أطباء أتراك ينجحون في إعادة حاسة البصر لطفل سوري

استعاد الطفل السوري عبد الرزاق ديب حاسة البصر والرؤيا بعد أشهر من دخوله إلى تركيا وخضوعه لعملية في أضنة وهو الآن قادر على رؤية الأشياء من حوله.

وكان الطفل ديب أصيب بحالة رعب حين تعرض منزلهم في بلدة سرمين لغارة جوية شنتها الطائرات الروسية، ما أدى إلى تهديد حاسة البصر لديه.

وقد وافقت الحكومة التركية، منتصف شهر ماي/أيار، على دخول الطفل السوري إلى أراضيها بهدف العلاج في مركز متخصص لأمراض العيون، رغم إغلاق الحدود بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وفي أضنة، تمكن الجراحون الأتراك من استعادة بصر الطفل البالغ من العمر 8 سنوات الذي أصيب فى عينيه إثر قصف جوي روسي بالقرب من منزله وكان وقتها يبلغ من العمر 6 سنوات.

وأشارت المصادر التي نقلت الخبر إلى أن إحدى الجمعيات الخيرية على الأراضي التركية تبنت رعاية الطفل "عبد الرزاق" خلال فترة علاجه في تركيا.

وقد تقدمت أسرة الطفل بالشكر للسلطات التركية وللطاقم الطبي، مشيرين أنهم لم يرغبوا في مغادرة بلدهم لولا الحالة الاضطرارية لولدهم.