أردوغان في اليوم العالمي للاجئين: ماضون في مساعدتهم لنكون صوتهم بالمحافل الدولية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده ستمضي قدما في مساعدة المظلومين والمضطهدين، وتكون صوتا لهم بالمحافل الدولية.

وأضاف أردوغان في تغريدة عبر "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أنه لا يمكن لأحد بالعالم أن ينعم بالرفاهية والأمن، ما لم تسُد العدالة والحق.

وأردف: "تركيا ستمضي قدما في مساعدة المظلومين والمضطهدين دون النظر إلى دينهم وعرقهم لتصبح صوتا لهم بالمحافل الدولية".

وتابع: "بمناسبة 20 يونيو (حزيران) اليوم العالمي للاجئين، أحيي باسم بلدي وشعبي إخوتي وأخواتي الذين هجّروا قسرا من أراضيهم".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا للتعاون من أجل حل مشكلة اللاجئين في العالم.

واستطرد: "لا يمكننا إيجاد أي حل لمشاكل العالم وتهجير 79.5 مليون شخصا قسرا، إذا أدرنا ظهورنا لهم وأغلقنا أعيننا وآذاننا عنهم".

وأرفق الرئيس التركي، تغريدته برسم بياني، يظهر استضافة تركيا لـ4 ملايين لاجئ، باعتبارها أكبر دولة مستضيفة للاجئين بالعالم خلال آخر 7 سنوات.

واحتوى الرسم على معلومات تبين استفادة اللاجئين في تركيا من مختلف الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها.

ويحتفل العالم، باليوم العالمي للاجئيين، في 20 يونيو/ حزيران من كل عام.