تركيا.. ضبط عملية تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية

ضبطت السلطات التركية 276 طالب لجوء أثناء محاولتهم مغادرة البلاد باستخدام سفينة في ولاية أزمير، في غرب البلاد.

وأفادت مصادر أمنية أن وحدات من فرع مكافحة التهريب وتجارة البشر التابعة لمدينة أمن الولاية وخفر السواحل، تلقت معلومات حول عزم مجموعة من المهاجرين الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية.

وبناءً على المعلومات داهمت الوحدات سفينة قبالة سواحل قضاء نارلي دره في الولاية بعد تتبعها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن ضبطت داخل السفينة 276 طالب لجوء بينهم 46 امرأة و59 طفلًا مخبأين في حجرة مغلقة لا يدخلها الهواء تشبه خزان الوقود.

ولفتت إلى أن الموقوفين يحملون جنسيات أفغانستان وبنغلاديش وسوريا وأفريقيا الوسطى والصومال وإيران، وكان بعضهم يعاني من صعوبة في التنفس.

وأوقفت السلطات 8 أشخاص للاشتباه بتنظيمهم لعملية نقل طالبي اللجوء خارج البلاد بطريقة غير شرعية.