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رداً على خبر كاذب.. "الهجرة التركية" تؤكد أن السوري ملزم بدفع ضريبة المركبات

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 05.08.2020 11:08
مركز لمعاينة السيارات صباح مركز لمعاينة السيارات (صباح)

أكدت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا أن السوريين الذين يملكون مركبات في تركيا ملزمون بدفع ضريبة المركبات الآلية (MTV) ورسوم فحص التأشيرة للسيارات، تماماً كما يفعل المواطنون الأتراك.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المديرية العامة عبر حسابها في "تويتر" ردا على النائب في البرلمان التركي عن حزب "إيي" المعارض "أوميت أوزداغ" الذي أدعى أن سيارات السوريين تخضع لفحص تأشيرة مجاني.

وقالت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تغريدتها "السوريون المقيمون في بلدنا ملزمون بدفع جميع الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطنون الأتراك، مثل ضريبة المركبات الآلية (MTV) ورسوم فحص السيارات وما إلى ذلك".

وأضاف أن معلومات الخبر الذي نشره أوزداغ عبر حسابه في تويتر "غير صحيحة".

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