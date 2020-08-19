دليل الأجانب للحصول على رخصة قيادة في تركيا

مع ارتفاع مخاطر الإصابة بكوفيد-19 في الأماكن المزدحمة مثل وسائل النقل العام، يسعى العديد من الوافدين إلى تركيا والأجانب المقيمين فيها، للحصول على رخصة قيادة سارية المفعول. وقد تبدو هذه المهمة شاقة للبعض بسبب جهلهم بتفاصيلها من مستندات ضرورية وأماكن تدريب مناسبة وقوانين تتعلق بقبول بعض رخص القيادة الأجنبية. ويوضح هذا المقال تفاصيل حصول الأجانب على رخصة قيادة وإمكانية تنفيذ ذلك بيسر وسهولة.

يُسمح للأجانب في تركيا بالقيادة باستخدام رخصتهم الأجنبية لمدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ دخولهم البلاد. وعندما تنتهي فترة الستة أشهر، يجب على المقيمين الأجانب الحصول على رخصة تركية لمواصلة القيادة بشكل قانوني والتأمين على مركباتهم وفق الأنظمة السارية لحماية حقوقهم وحقوق الآخرين في حالة تعرضهم لحادث مؤسف. وهناك طريقتان لحصول الأجانب على رخصة قيادة تركية سارية وهما:

إما تحويل رخصتهم الأصلية إلى رخصة تركية نظامية، أو التقدم للحصول على رخصة قيادة تركية جديدة. ويشمل الخيار الثاني الأجانب الذين ليس لديهم رخصة قيادة في بلدانهم، وينوون الحصول على أول رخصة لهم في تركيا.

يعتبر تحويل الرخصة الأجنبية أمراً بسيطًا نسبياً ويتم التعامل معه من قبل دائرة النفوس التي تمنح المواعيد عبر الإنترنت أو عبر الهاتف وتسمى باللغة التركية "Nüfus Müdürlüğü". و يتلخص كل ما يحتاجه الأجنبي من وثائق لإتمام هذا الأمر، في رخصة القيادة الأجنبية التي يمتلكها وتقرير طبي وإثبات فصيلة الدم وإثبات عنوانه ووثيقة "لا حكم عليه"، يمكنه الحصول عليه من المحكمة المحلية أو عبر منصة الخدمات العامة "e-Devlet". وستكون هذه الوثائق مطلوبة أيضاً في حال تقدم الأجنبي للحصول على رخصة جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن قانون تحويل رخصة القيادة الأجنبية إلى رخصة قيادة تركية، ينص على وجوب التخلي عن الرخصة الأصلية، التي يتم إعادتها بعد ذلك إلى السلطة المُصدرة. وهذا بحد ذاته يشكل مصدر تردد كبير لدى الغالبية من الأجانب في الإقدام على خيار الاستبدال أو التحويل.

كذلك لا تشمل قوانين تحويل رخصة القيادة الأجنبية كافة البلدان في العالم. فالرخص الصادرة على سبيل المثال من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أستراليا، ليست مشمولةً في اتفاقية الأمم المتحدة التي تمنح حق الاستبدال أو التحويل. وهي ببساطة غير قابلة للتحويل إلى رخص قيادة تركية.

أما الخيار الثاني في حصول الأجنبي على رخصة قيادة تركية جديدة فيبدأ بالانتساب إلى إحدى مدارس القيادة المعتمدة لأخذ دورة نظرية في القيادة تستمر حوالي ثلاثة أسابيع، وتشمل 32 ساعة مقسمة إلى 12 ساعة عن حركة المرور والبيئة، و8 ساعات عن الإسعافات الأولية، و6 ساعات عن ميكانيك السيارات و6 ساعات عن آداب المرور.

وتتكرر الفصول الدراسية في ساعات مختلفة من اليوم وفقاً للمدرسة بما يتيح للمنتسب ملائمة أوقاته معها. ومعظم المعلومات المعطاة فيها واضحة ومنطقية للغاية. وهناك عدد من الخصائص المتعلقة بقوانين الطرق السريعة في تركيا تجعل حضور الفصول الدراسية النظرية ضرورياً للأجانب، كما تمنحهم فرصةً جيدةً لممارسة اللغة التركية وفهم قواعدها، إذ تقدم هذه الدروس باللغة التركية حصراً مع توفر كتب بعدة لغات منها الانكليزية والعربية غيرهما من اللغات العالمية الأخرى. وتساعد هذه الكتب على الاستذكار والمراجعة قبيل الامتحان.

وبعد تلقي الدروس النظرية يتم اجتياز الاختبار الذي يوفر أيضاً خيارات لغوية عدة.

أما المرحلة العملية فتتضمن 12 ساعة من دروس القيادة التي تقدمها المدرسة، والتي تعد إلزامية للجميع بغض النظر عن تجربة القيادة السابقة. وبالإضافة إلى عدد من مهارات القيادة العملية كالإقلاع والوقوف، فإن المتقدمين للرخصة ملزمون أيضاً بحفظ مسار محدد تتم فيه المناورات ويجب أن يعرفوا متى وأين عليهم القيام بها دون أن يطلبها المعلم، وكل ذلك أثناء قيادة سيارة المدرسة.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مشاركة المتقدم في المدة الكاملة للدورة فعلياً. ويتم في حال اجتياز الامتحان العملي منح الأجنبي رخصةً مؤقتةً إلى حين وصول رخصته الدائمة عن طريق البريد. ويحق له إعادة الاختبار ثلاث مرات في حال الفشل.

وتمنح رخصة القيادة القانونية الأجنبي حق استخدام مركبته بحرية وأمان، متجنباً دفع الغرامة المرورية التي قد يتكبدها عند القيادة بشكل غير قانوني والتي تبلغ حوالي 500 ليرة تركية. ولا يقتصر الأمر على الغرامة المالية فحسب ولكن الأهم بالنسبة للأجانب في تركيا هو أن التأمين على السيارة لن يكون سارياً في حالة وقوع حادث. وقد تتعدى أضرار الحادث الجانب المادي إلى إصابات أو وفيات مما قد ينجم عنه دفع تعويضات لعائلة المتوفى أو المصاب. ومعلوم أن مجرد التفكير في الحوادث الخطيرة وعواقبها محزن ومخيف، لذلك ننصح جميع الأجانب في تركيا من التأكد من صلاحية وقانونية رخصة القيادة لديهم.