بعد دخوله تركيا.. أمينة أردوغان تلتقي بالطفل السوري الذي ولد فاقد اليدين والقدمين

التقت السيدة الأولى، أمينة أردوغان، بالطفل السوري الذي ولد فاقد اليدين والقدمين وبأسرته بعد أن أدخلوا إلى تركيا بتعليمات من وزارة الداخلية لأجل العناية بالطفل والعمل على متابعة حالته الفريدة.

جرى اللقاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وتلقت السيدة أردوغان معلومات من أسرة محمد مصيطف عن وضعه الصحي فضلًا عن معلومات حول عملية انتقاله إلى تركيا من مخيم للنازحين كانوا يقطنون فيه بريف محافظة إدلب السورية، من رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" محمد غوللو أوغلو.

من جانبها أعربت الأسرة السورية عن امتنانها وشكرها للرئيس رجب طيب أردوغان، وللشعب التركي بسبب كرم ضيافتهم.

وكانت أسرة مصيطف التي تضم طفلين أحدهما محمد الذي ولد بدون أطراف في مخيم للنازحين بريف إدلب وسط ظروف غاية في الصعوبة بعد أن استهدف النظام السوري منزلهم في ريف محافطة حماة.

ونشرت الأناضول قصة محمد قبل أيام وأجرت لقاء مع والده خالد مصيطف، أعرب فيه عن أمنيته بأن يغادر مع طفله خارج سوريا ليتمكن من تركيب أطراف اصطناعية له.

وبعد سماعه بقصة محمد، أعطى وزير الداخلية التركي تعليمات لولاية هاطاي (جنوب) بإدخال محمد وعائلته إلى تركيا واتخاذ ما يلزم من أجل تقديم المساعدة له.

وقالت أمينة أردوغان عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول الزيارة: "اليوم كان ضيفنا الطفل محمد الذي ولد دون يدين وقدمين من أسرة مصيطف التي كانت تعيش في مخيم للنازحين بإدلب بعد قصف مدينتهم حماة التي كانوا يعيشون فيها".

وأضافت: "إن شاء الله بالتعاون بين وزارة الداخلية وإدارة الكوارث والطوارئ التركية سيمتلك الطفل محمد أطرافًا اصطناعية".

وأردفت: "نأمل أن نراه يمشي ويلعب مثل بقية الأطفال بأسرع وقت".