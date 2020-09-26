مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء يستضيف موهوباً صومالياً

بتوجيهات من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، يشارك شاب صومالي اشتهر في وسائل التواصل الاجتماعي بصناعة مجسمات طائرات، في مهرجان تكنوفيست 2020 لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وفي تغريدة لياووز سليم قيران نائب وزير الخارجية التركي، قال إن الشاب الصومالي الموهوب "غوليد عبدي" سيصل السبت إلى تركيا، بناء على تعليمات من الوزير تشاوش أوغلو.

وأوضح أن عبدي سيشارك في مهرجان تكنوفيست المقام بولاية غازي عنتاب التركية (جنوب)، وسيتلقي تدريبات حول الطائرات المسيرة.

ويعتبر مهرجان "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب الذين يشاركون في المهرجان لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية.

وانطلقت الخميس، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، فعاليات النسخة الثالثة مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء، وتختتم الأحد.