منحة أوروبية بقيمة 21 مليون يورو إلى بلدية غازي عنتاب

قدم صندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 21 مليون و400 ألف يورو، إلى بلدية غازي عنتاب التركية.

وأوضحت البلدية في بيان الأربعاء، أن المنحة سيتم تخصيصها لدائرة المياه والصرف الصحي في الولاية، لتنفيذ مشاريع معالجة مياه الشرب وإنشاء محطات الصرف الصحي.

وأضافت أن المناقصة للمشاريع المخططة ستتم في 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق معايير البنك الدولي وشروط المنحة.

بدورها، ذكرت رئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين في بيان، أن المنحة تهدف دعم مشاريع التنمية المحلية للبلدان المتضررة من الأزمة في سوريا.

وأشارت إلى أن هذه المنحة ستساهم في إنشاء بنية تحتية مستدامة في الولاية، لافتة أن دراسات تقديم مشاريع تنموية لصناديق التمويل في الاتحاد الأوروبي مستمرة.