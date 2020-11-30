برنامج منح الطلاب الأجانب التركي يستقبل طلبات التدريب لهذا العام

بدأ برنامج المنح الدراسية للطلاب الأجانب التركي الرائد في البلاد، باستقبال الطلبات الجديدة للتدريب الأكاديمي لهذا العام.

ويهدف البرنامج المعدّ حصرياً للطلاب الدوليين الملتحقين بالجامعات في تركيا، إلى تمكين المشاركين من المساهمة في المرافق الأكاديمية والاجتماعية والثقافية في البلاد والتعرف على القطاعات المتعلقة بوظائفهم المستقبلية. وسيتم فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الأكاديمي عبر الإنترنت لجميع الطلاب الأجانب في تركيا حتى 7 ديسمبر على الموقع الإلكتروني tbbs.turkiyeburslari.gov.tr.

ويهدف التدريب الأكاديمي إلى تطوير مهارات الطلاب في إنشاء مشاريع ومؤسسات جديدة، ومنحهم الفرصة للتواصل مع أصحاب الاختصاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الكتّاب والفنانين. وسيتمكن المشاركون في هذا البرنامج من حضور الفصول الدراسية والندوات والرحلات الثقافية والبرامج التعليمية والفنية، إضافةً إلى تقديم محاضرات تعريفية حول بلدانهم.

يذكر أن برنامج المنح الدراسية للطلاب الدوليين التركي الذي أُطلق عام 2012، يشمل الطلاب من جميع أنحاء العالم. وهو يهدف إلى تعزيز علاقات تركيا مع الدول الأخرى في مجال الثقافة والتعليم العالي. وقد تلقى البرنامج في العام الماضي رقماً قياسياً من الطلبات بلغ 146.600 طلباً من 167 دولة حول العالم.