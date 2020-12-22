وزير الداخلية التركي يشارك فيديو لمهاجرين رفضت اليونان استقبالهم

شارك وزير الداخلية التركي على حسابه على تويتر، مقطعًا مصورًا لمهاجرين غير نظاميين تركتهم القوات اليونانية عرضة للموت في وسط بحر إيجة.

وتوجه سليمان صويلو إلى المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، تعليقًا على المقطع: "ألن تُحاسب اليونان على هذه الجرائم التي تتغاضى عنها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)".

وأشار إلى أن 3 من أصل 5 مهاجرين فقدوا حياتهم غرقًا بعد حدوث ثقب في طوق النجاة الذي تركتهم عليه القوات اليونانية من أجل إعادتهم إلى المياه الإقليمية التركية وذلك بعد ضربهم.

وأضاف: "سيدة إيلفا يوهانسون، التعذيب والمعاملة غير الإنسانية من اليونان بدأت تتحول لجرائم".

وأرفق الوزير التغريدة ببيان لقيادة خفر السواحل التركي الذي أكد تلقيهم في 19 ديسمبر/ كانون الأول معلومات حول وجود مهاجرين غير نظاميين على متن طوق نجاة قبالة سواحل رأس أصلان في قضاء فوتشة بإزمير.

ولفت البيان إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم تعرضوا للضرب على يد القوات اليونانية، وسرقت أشياؤهم الثمينة، ووضعوا في أطواق نجاة لإعادتهم إلى المياه الإقليمية التركية.

وأوضح البيان أن خمسة من المهاجرين سقطوا في البحر بعد انثقاب طوق نجاة، توفي ثلاثة منهم وتم إنقاذ اثنين.

وفي المقطع المصور، تحدث أحد المهاجرين عن المعاملة السيئة التي تعرضوا لها من القوات اليونانية.

وذكروا أنهم أبحروا صباحًا، وأن الشرطة اليونانية ضبطتهم بعد ساعتين، وأخذت نقودهم وحقائبهم وضربتهم، وأحضروا قاربًا ووضعوا فيه خمسة أشخاص، قبل أن يتم إخراج اثنين وغرق 3 منهم.

وأردف: "ثم قاموا بوضع الأشخاص الثلاثة الذين غرقوا في قارب ووضعوا الباقين في قوارب بلاستيكية بدون محرك وتركونا في وسط البحر، فقمت بالاتصال بخفر السواحل التركي من أجل إنقاذنا".