الاتحاد الأوروبي يعلن تمديد العمل ببرامج مساعدة اللاجئين في تركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد برنامجي المساعدة الإنسانية لدعم اللاجئين (السوريين) في تركيا، حتى مطلع 2022.

جاء ذلك في بيان للمفوضية الأوروبية، الأربعاء، بخصوص البرنامجين اللذين يهدفان للإسهام في تعليم وتلبية الاحتياجات الرئيسية للاجئين في تركيا.

وأفادت المفوضية بأن بطاقات الهلال الأحمر التركي الموزعة ضمن إطار برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي للاجئين في تركيا، وبرنامج المساعدة المشروطة الذي يضمن استمرار أطفال اللاجئين بالتعليم، سيتواصل دعمهما لغاية الأشهر الأولى من عام 2022.

وأوضحت أن البرنامجين اللذين وفرا مساعدات نقدية شهرية لـ 1.8 مليون لاجئ في تركيا، وأسهما في تعليم 700 ألف طفل، سيمولان من قبل ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وذكرت بأن تركيا تستضيف على أراضيها نحو 4 ملايين لاجئ، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر/ كانون الأول 2015، بتخصيص صندوق بقيمة 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا.

وخلال القمة التركية الأوروبية التي انعقدت في 18 مارس/ آذار 2016، قرر الاتحاد تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3 مليارات يورو للصندوق.

ثم قرر الجانبان صرف مخصصات الصندوق على مشاريع سيتم تطويرها لتلبية احتياجات الصحة والتعليم والبنى التحتية والغذاء والاحتياجات الأخرى للسوريين في تركيا.