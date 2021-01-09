السفارة التركية بكابول تهدي طالبة أفغانية متفوقة منحة لدراسة الطب

أهدت تركيا منحة لدراسة الطب إلى الطالبة صاحبة المركز الأول في امتحانات القبول الجامعي بأفغانستان، شمسية علي زادة.

وذكرت وكالة الأناضول أنه بمبادرة من السفارة التركية في كابل، حصلت علي زادة، على منحة تعليمية من رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى التركية (YTB)، لاستكمال دراستها في كلية الطب بجامعة "إسطنبول جراح باشا".

وكان في وداع الطالبة الأفغانية في مطار كابل، قبيل رحلتها إلى تركيا، المستشار التربوي في السفارة التركية، جنكيز آيدمير.

وقال المسؤول التركي في حديث مع الصحفيين بالمطار إن علي زادة ستواصل تحصيلها العلمي في كلية الطب.

وأكد على دعم بلاده للطلاب المتفوقين حول العالم، لافتا إلى أنهم سيعودون لخدمة بلدانهم بالشكل الأمثل بعد حصولهم على شهادتهم الجامعية.

الطالبة الأفغانية بدورها أعربت عن بالغ سعادتها جراء تسجيلها في جامعة تركية، مضيفة أنها ستعود لخدمة أبناء بلدها كطبيبة بعد تخرجها.