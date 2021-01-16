رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي رئيس المجلس الإسلامي السوري في إسطنبول

التقى رئيس الشؤون الدينية التركي برئيس المجلس الإسلامي السوري في مدينة إسطنبول، وبحثا سوية الخدمات المقدمة للسوريين في تركيا.

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية في بيان أن علي أرباش التقى الجمعة، أسامة الرفاعي، ودار الحديث حول أنشطة رئاسة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي لخدمة السوريين.

وشدد أرباش خلال اللقاء على أهمية الأنشطة التي يقوم بها المجلس الإسلامي السوري حيال السوريين في تركيا وفي المناطق الآمنة شمالي سوريا.

وتطرق إلى الخدمات التي تقدمها رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التابع لها، للسوريين في تركيا ومحافظة إدلب (شمال غرب) ومدن اعزاز والباب وجرابلس (محررة من الإرهاب شمالي سوريا).

وأشار إلى أن رئاسة الشؤون الدينية أنشأت دائرة الهجرة والخدمات، لتسيير خدمات السوريين في تركيا بشكل أفضل.

كما أطلع أرباش الرفاعي على عمل رئاسة الشؤون الدينية في مجال التعليم والمنشورات الدينية والخدمات الخيرية.