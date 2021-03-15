الأمم المتحدة تشيد بموقف تركيا المحوري الداعم للشعب السوري

أشادت الأمم المتحدة، بالدور المحوري الذي لعبته تركيا في الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وسعيها لإيجاد حلول سلمية ووقف الحرب المستمرة هناك منذ 10 سنوات.

جاء ذلك في كلمة للممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا جير بيدرسون، الإثنين، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بمناسبة مرور عشر سنوات على الثورة السورية، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والخبراء والباحثين.

وشكر بيدرسون في كلمته، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على استضافة بلاده لـ3.6 مليون لاجئ سوري، وتقديم كافة أشكال الدعم لتذليل العقبات أمامهم.

وأضاف أن الأزمة السورية شكلت تحديا كبيرا لكل دور الجوار والفاعلين في المنطقة وعلى رأسهم تركيا.

وأعرب عن تمسك الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يدعو لمحادثات سلام بين أطراف الأزمة، وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

كما طالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وأشار بيدرسون إلى أن انهيار العملة المحلية في سوريا خلق ضغوطًا جديدة على اقتصاد ومجتمع مدمرين بالفعل.

وشدد على سعيه الحثيث لإيجاد حل للأزمة في سوريا بشكل سلمي، بالتعاون مع تركيا والفاعلين الدوليين الآخرين، تتناسب مع تطلعات ورغبات الشعب المشروعة.

وجدد بيدرسون تأكيده على ضرورة توفير قنوات أمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، بشكل مستمر ودون عوائق.

ولفت إلى أن "الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، لا تزال دون معالجة ولم تتم محاسبة المنتهكين".