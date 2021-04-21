الاتحاد الأوروبي يمدد دعمه مشروع اندماج الأطفال السوريين بنظام التعليم التركي

أعلن الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تمويله لمشروع "دعم اندماج الأطفال السوريين بنظام التعليم التركي (PIKTES)، لمدة عام إضافي.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، السفير نيكولاوس ماير-لاندروت، الأربعاء، على هامش زيارته لولاية أضنة (جنوب)، اليوم، بحسب مراسل الأناضول.

وأكد ماير-لاندروت على النجاح الكبير الذي حققه المشروع، نتيجة للمساهمة الفاعلة من وزارة التعليم التركية.

وأضاف السفير أنه يجري العمل على تنفيذ العديد من المشاريع بأضنة في إطار برامج الاتحاد الأوروبي.

والهدف الأساسي للمشروع الذي انطلق في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017، هو الإسهام في حصول الطلاب السوريين المقيمين تحت بند الحماية المؤقتة على التعليم في تركيا ودعم اندماجهم الاجتماعي.