وقفة للجالية العربية في إسطنبول تضامنا مع فلسطين

شارك المئات من الأتراك وأبناء الجاليات العربية، مساء الاثنين، في وقفة بمدينة إسطنبول، للتضامن مع فلسطين وللتنديد بالعدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة.

ونظم الوقفة كل من "الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين" (فيدار) و"اتحاد الجاليات العربية"، و"الجمعية العربية"، وجميعها منظمات غير حكومية مقرها تركيا.

وفي كلمته بالوقفة، قال رئيس اتحاد الجاليات العربية في تركيا محمد الهمص، إن كافة الجاليات العربية اجتمعت لترفع صوت العرب والمسلمين لدعم فلسطين.

وأضاف: "جميعنا قلب واحد حتى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى، كلنا في هذا البلد أتراك وعرب يد واحدة وحدتنا من أجل تحرير فلسطين وتحرير الوطن العربي بأكمله".

من جهته، أشاد القيادي في حركة حماس عبد المعطي زقوت، بدور تركيا "العظيمة" التي خرجت منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي، بمظاهرات في كل المدن لدعم فلسطين.

ووجه خلال كلمته بالوقفة، رسالة إلى قادة الأمة أن يقفوا موقف تاريخي من أجل الأقصى ومن أجل أن يرفعوا الظلم والضيم عن شعبنا.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيّدة، بجانب 1400 جريح.

فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 23 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة؛ بينما قتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.