تركيا.. إنقاذ 35 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذ عناصر الجيش التركي، 35 طالب لجوء، في نهر "مريج"، أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة باتجاه الأراضي التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الجمعة، إن 35 طالب لجوء تعرضوا للضرب ومصادرة مقتنياتهم وأوراقهم الثبوتية وأحذيتهم، ودفعت بهم باتجاه نهر مريج الذي يفصل الحدود البرية بين تركيا واليونان.

ونشرت الدفاع التركية على صفحتها بتويتر، مقطعا مصورا لطالبي اللجوء، يروون ما تعرضوا له من عنف وإذلال من قبل السلطات اليونانية.

وتبين روايات طالبي اللجوء، بقاءهم في الأراضي اليونانية لمدة 18 يوما، وسجنهم لثلاثة أيام، والتعامل معهم بشكل سيئ، وحرمانهم من الأكل والشرب، ومصادرة أموالهم وهواتفهم وكل ما بحوزتهم من مقتنيات.